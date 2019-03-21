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Развеян миф о посещении Земли инопланетянами 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Brian Cahn / Globallookpress.com
Археолог Мэтью Пиплз (Matthew Peeples) из Университета штата Аризона рассказал об основных теориях заговора, связанных с его профессией. Ученый считает, массовая поп-культура ответственна за появление мифа о палеоконтакте, согласно которому инопланетяне посещали землю в прошлом и участвовали в строительстве древних сооружений. Интервью с исследователем опубликовано на сайте университета.
По словам ученого, идея палеоконтакта была широко распространена в фантастической литературе начала XX века, однако стала более популярна с появлением телевизионных шоу и многочисленной не художественной литературы. Однако научные данные не подтверждают эту версию. Археологи продемонстрировали, что Великие пирамиды Гизы вписываются египетскую традицию строительства небольших каменных сооружений и более ранних попыток воздвигнуть большие пирамиды. Технологии, которым пользовались египтяне, продвинуты для того времени, однако они соответствуют научным представлениям о древних цивилизациях.
Кроме того, Пиплз рассказал, что сторонники палеоконтакта часто обвиняют его в сокрытии правды вместе с другими учеными. Однако наука, в том числе археология, основана на постоянной проверке и критике исследователями друг друга, которые получают новые данные и совершают открытия. Поэтому заговора ученых существовать не может. В то же время псевдонаучные идеи хорошо продаются, о чем свидетельствуют постоянно появляющиеся новые книги и телешоу, пропагандирующие идею палеоконтакта.
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Наука и техника , Наука
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