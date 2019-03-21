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Марсоход NASA опустился на берег древнего моря 

Мир24 1 час назад
Фото: ТАСС
Марсоход NASA Pathfinder, который спустился на Красную планету 22 года назад, вероятно, оказался на берегу древнего марсианского моря.
Ученые проанализировали данные, переданные аппаратом в 1997 году, при помощи современных технологий и увидели признаки огромного «бассейна», который отделял место посадки от большинства марсианских каналов.
Само наличие ложа, площадь которого сравнима с Калифорнией, указывает на катастрофические катаклизмы, случившиеся в далеком прошлом — около 3,4 млрд лет назад, сообщает Scientific Reports.
Но эксперты долго не могли установить, что вызвало такие повреждения ландшафта: жидкая вода или потоки лавы и обломки породы.
Новая информация, по словам авторов, может положить конец дискуссиям. На дне бассейна обнаружили отложения, которые точно соответствуют картине возможного затопления при наводнении.
У марсианского моря не сохранилось четкой береговой террасы. Вероятнее всего, оно наполнялось грунтовыми водами, быстро покрылось льдом и исчезло в течение всего нескольких тысяч лет.
Если в его водах существовала жизнь, то ее следы могли сохраниться в осадочных слоях. Эксперты отметили, что море может стать местом для будущих исследовательских миссий.
Ранее сообщалось, что на Марсе нашли следы древних подземных озер. В некоторых кратерах выявили признали наличия различных глин, карбонатов и силикатов.
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Наука и техника , Наука , NASA
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