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Ученые открыли новый вид лягушек 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: ТАСС
Специалисты обнаружили ранее не известную лягушку в 2010 году — на высоте примерно 1 300 метров в Западных Гатах, располагающихся на западе Индостана. Заметить животное было непросто — с учетом его коричневого окраса спины, оранжевого брюха и белых пятнышек, работающих в качестве камуфляжа на земле в лесу (в частности, среди темных листьев и капель воды).
Внешне лягушка не особо отличалась от других, обнаруженных исследователями. ДНК-анализ, анатомия и географическое распределение лягушки, впрочем, указали на то, что это единственный известный вид ветви, датирующейся 57-76 миллионами лет назад (примерно тем временем, когда происходило слияние Индийского субконтинента с Азией — после откола от Мадагаскара).
Новый вид получил название Astrobatrachus kurichiyana и относится к ранее неизвестному роду. Более того, согласно исследователям, лягушка может представлять даже новое семейство (это удастся установить более точно после дополнительных генетического и анатомического анализов). В длину особи нового вида, как отмечается, составляют от 2 до 2,9 сантиметра.
Исследование было опубликовано в журнале PeerJ, кратко о результатах сообщается в материале на сайте ScienceNews.
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Наука и техника , Наука , Экология
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