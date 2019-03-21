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Перовскитные солнечные батареи непригодны для использования в космосе 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Группа исследователей Сколтеха, Института проблем химической физика РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова и Уральского федерального университета открыла новые свойства перовскитных солнечных батарей, которые пока не позволяют использовать их на космических кораблях и спутниках. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Сколковского института науки и технологий.
Перовскит — название редкого минерала, титаната кальция. Перовскитные солнечные батареи легче и дешевле кремниевых, их производство не токсично, а сами элементы можно делать тонкими и гибкими, что делает их перспективными для использования в космосе.
Оценивая возможности использования перовскитных солнечных батарей на космических кораблях и спутниках, российские специалисты рассмотрели их радиационную стабильность по отношению к действию гамма-лучей. Результаты работы были опубликованы в Journal of Physical Chemistry Letters.
"Ученые выяснили, что гибридные бромидно-йодидные комплексные галогениды свинца пока не подходят для использования в космосе и необходим поиск более стабильных материалов, на чем и сосредоточены сейчас усилия исследовательского коллектива под руководством профессора Сколтеха Павла Трошина", — говорится в сообщении.
В космосе солнечные батареи должны выдерживать не только повышенную солнечную радиацию, но и проявлять устойчивость к высоким дозам гамма-лучей. Это необходимо для поддержания стабильной работы устройств на орбите в течение нескольких лет.
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Наука и техника , Наука , Технологии , МГУ , РАН
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