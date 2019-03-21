В России создадут систему контроля за беспилотниками 

Автоматизированные системы для контроля за беспилотными транспортными средствами планируется создать в России до конца 2019 г. Об этом на коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин.
«В 2019 г. перед нами стоит задача по созданию автоматизированных систем контроля за беспилотными транспортными средствами. Я специально не говорю «летательными аппаратами», потому что система должна быть выстроена намного шире. Сегодня все технологии, вся система развивается в направлении беспилотных транспортных средств. Это и наземный, и воздушный транспорт», — сказал В. Басаргин.
Ранее заместитель главы Минпромторга России Александр Морозов сообщал, что тестирование первых автомобилей-беспилотников на улицах Москвы может начаться в конце апреля-мае. В столице основными магистралями для тестирования беспилотных автомобилей станут Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) и Третье транспортное кольцо (ТТК).