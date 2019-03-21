Ученые сообщили о резком росте солнечной активности

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщила в четверг о резком росте солнечной активности в последние сутки, который ученые связывают со сжиганием "топлива" предыдущего цикла.

"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца. Вчера, 20 марта, и сегодня, 21 марта, зарегистрировано 3 вспышки класса C. Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня (пиковое значение составило 3,5 по 10-балльной шкале)", — говорится на сайте лаборатории.

Ученые отмечают, что происходящие процессы не связаны с началом нового, 25-го, цикла солнечной активности. "На Солнце продолжает сгорать "топливо" предыдущего цикла. Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией. Именно эта энергия и выжигается в виде вспышек. Конфигурация и местоположение наблюдающихся магнитных потоков совпадает с положением магнитного пояса 24-го цикла", — пояснила лаборатория.

Между тем, для ученых остается загадкой, почему магнитные поля предыдущего цикла солнечной активности все еще присутствуют на Солнце спустя семь лет после максимума данного цикла, пришедшегося на 2012 год.