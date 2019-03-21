Пумы из Южной Калифорнии названы исчезающим видом

Две изолированные популяции пум в горах Санта-Ана и Санта-Моника на юге Калифорнии могут полностью исчезнуть в течение 50 лет. К таким выводам пришла команда биологов из нескольких американских университетов

Две популяции пум в очеловеченном ландшафте южной Калифорнии отделены друг от друга автострадами и постройками. Ученые попытались понять, как долго большие кошки смогут прожить в таком режиме.

Обе популяции характеризуются очень низким генетическим разнообразием в результате инбридинга, что неизбежно, учитывая отсутствие связи между горными хребтами и прилегающими территориями. Ожидается, что генетическое разнообразие в этих двух популяциях будет быстро уменьшаться в течение следующих 50 лет, что может вызывать инбредную депрессию — явление, при котором выживаемость и размножение животных снижаются из-за низкого генетического разнообразия. Когда исследователи смоделировали последствия депрессии в двух популяциях, модель предсказала, что их быстрое вымирание крайне вероятно.

Модель предсказывает в целом одинаковую динамику в двух популяциях.

«Наше исследование показало, что горные львы в прибрежной горной цепи Санта-Ана, в первую очередь, подвергаются риску из-за невозможности передвижения через автомагистраль и высокой смертности от наездов транспортных средств и гибели после нападений на домашний скот", — говорит Уинстон Викерс, соавтор работы.

На автостраде сейчас строятся сооружения, позволяющие диким животным пересекать ее, но эта работа далека от завершения.