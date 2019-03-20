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Xiaomi тестирует фитнес-браслет Mi Band 4 

MDDevice 3 часа назад
Фото: Reuters
Компания Xiaomi активно тестирует умный браслет Mi Band 4, который выйдет этой осенью. Попутно он проходит традиционную сертификацию, и первый разрешительный документ получен от Bluetooth SIG.
Как сообщается, в Xiaomi Mi Band 4 обнаружатся модули Bluetooth 5 и даже NFC для бесконтактных платежей, плюс он научится снимать ЭКГ, так что не придется переплачивать за Apple Watch Series 4, в которых тоже есть эта функция. По слухам, в Mi Band 4 поместят и экран большей диагонали, и возможно, даже полностью цветной, но пока все это требует подтверждения.
Скорее всего, дисплей все же оставят монохромным, ведь главная фишка всех Mi Band — это радикально низкая цена на фоне конкурентов, и вряд ли Xiaomi захочет потерять это преимущество. Кстати, по некоторым данным, ждать Mi Band 4 до осени не придется — браслет может выйти в мае этого года, что позволит Сяоми захватить летний период, когда все занимаются спортом не только в душных залах, но и на свежем воздухе.
О стоимости нового браслета Mi Band 4 информации пока нет, но, вероятно, она не превысит 35 долларов США на старте продаж. Опять же, первые три поколения гаджета подешевеют, и легендарный Mi Band 2 можно будет взять с большой скидкой.
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Наука и техника , Гаджеты , Технологии , Apple
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