Xiaomi тестирует фитнес-браслет Mi Band 4

Компания Xiaomi активно тестирует умный браслет Mi Band 4, который выйдет этой осенью. Попутно он проходит традиционную сертификацию, и первый разрешительный документ получен от Bluetooth SIG.

Как сообщается, в Xiaomi Mi Band 4 обнаружатся модули Bluetooth 5 и даже NFC для бесконтактных платежей, плюс он научится снимать ЭКГ, так что не придется переплачивать за Apple Watch Series 4, в которых тоже есть эта функция. По слухам, в Mi Band 4 поместят и экран большей диагонали, и возможно, даже полностью цветной, но пока все это требует подтверждения.

Скорее всего, дисплей все же оставят монохромным, ведь главная фишка всех Mi Band — это радикально низкая цена на фоне конкурентов, и вряд ли Xiaomi захочет потерять это преимущество. Кстати, по некоторым данным, ждать Mi Band 4 до осени не придется — браслет может выйти в мае этого года, что позволит Сяоми захватить летний период, когда все занимаются спортом не только в душных залах, но и на свежем воздухе.

О стоимости нового браслета Mi Band 4 информации пока нет, но, вероятно, она не превысит 35 долларов США на старте продаж. Опять же, первые три поколения гаджета подешевеют, и легендарный Mi Band 2 можно будет взять с большой скидкой.