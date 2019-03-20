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Opera встроила в Android-браузер VPN 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Браузерный VPN предоставляет пользователям повышенный уровень контроля над своими персональными данными и их защиты, особенно при подключении к общественным сетям Wi-Fi. С активацией встроенного VPN создаётся приватное — зашифрованное 256-битным алгоритмом шифрования — соединение между мобильным устройством и удаленным VPN-сервером. VPN скроет физическое местоположение пользователя и существенно затруднит отслеживание его поведения в сети.
Кроме того, встроенный VPN-сервис не хранит логов, позволяя еще надежнее защитить приватность пользователя. Он будет очень полезной функцией для пользователей, которые подключаются к публичным сетям Wi-Fi: VPN будет посылать пользовательские запросы через защищенный тоннель, шифрующий весь поступающий и исходящий интернет-трафик. Это снижает риск попадания приватной информации в руки третьих лиц.
В Европе сегодня насчитывается более 120 миллионов пользователей VPN: более 42% пользователей на мобильных устройствах и 35% на компьютерах активируют данную функцию ежедневно. Возрастающая популярность VPN-сервисов свидетельствует о том, что это необходимая функция в современных браузерах. Чтобы включить в Opera VPN, необходимо просто зайти в настройки браузера и активировать данную функцию, заодно выбрав регион для соединения.
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Наука и техника , Интернет , Технологии
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