Астрономы из США открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики

Американские астрофизики открыли крайне необычную "мертвую звезду"-пульсар, разогнанную взрывом породившей ее сверхновой до рекордной скорости, которая позволит ей покинуть Млечный Путь в далеком будущем. Ее описание будет опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.

"Скорость его движения — 1130 километров в секунду — такова, что он сбежит из нашей Галактики в далеком будущем. Что именно произошло с этим пульсаром, пока не совсем ясно, однако мы предполагаем, что его могли разогнать гидродинамические нестабильности, возникнувшие внутри сверхновой в момент ее взрыва", — заявил Дейл Фрейл (Dale Frail) из Национальной радиоастрономической обсерватории (США).

Подавляющее большинство светил вращается вокруг центра нашей Галактики, двигаясь со скоростью, не превышающей сто километров в секунду. Начиная с середины 2000 годов, астрономы открыли два десятка так называемых гиперскоростных звезд, которые движутся так быстро, что они "отвязались" от притяжения Млечного Пути и фактически покинули его.

Что заставило их стать космическими "изгоями"? Ученые считают, что звезды разгоняются до таких скоростей за счет гравитационного взаимодействия со сверхмассивной черной дырой в центре Галактики или в результате взрыва сверхновых в тесных двойных системах, расположенных неподалеку от этого гигантского объекта.

Другие пути их формирования считались маловероятными, так как наша галактика обладает слишком крупными размерами и притяжением, чтобы звезды могли разогнаться до сверхвысокой скорости просто при взрыве сверхновой в тесной паре светил. С другой стороны, в последние годы было открыто несколько необычных гиперскоростных звезд, движущихся явно не из центра Галактики и "нарушающих" подобное правило.

Фрейл и его коллеги открыли еще одну подобную "неправильную" гиперскоростную звезду, изучая пульсары, открытые в рамках проекта "гражданской науки" Einstein@Home. Он объединяет компьютеры многих тысяч любителей астрономии, согласившихся пожертвовать их вычислительные ресурсы для анализа данных, которые собирает орбитальный телескоп "Ферми".

Их внимание привлек пульсар PSR J0002+6216, расположенный в созвездии Кассиопеи на расстоянии примерно в 6,5 тысячи световых лет от Земли. В отличие от большинства других подобных объектов, он находился не внутри останков сверхновой или в относительно "чистой" области открытого космоса, а неподалеку от кокона взорвавшейся звезды.

Эта необычная особенность "мертвой звезды" заставила Фрейла и его команду детально изучить как сам пульсар, так и облако из раскаленного газа CTB 1, удаленное от него примерно на 50 световых лет. Первые данные и снимки с радиотелескопа VLA принесли массу неожиданных открытий.

Во-первых, оказалось, что PSR J0002+6216 движется с невероятно большой скоростью — каждую секунду он удаляется от останков сверхновой на 1130 километров. Это делает его вторым самым быстрым гиперскоростным объектом Галактики после US 708, "обычной" звезды главной последовательности, которая движется со скоростью в 1200 километров в секунду.

Вдобавок, траектория движения этого пульсара говорит о том, что он родился в центре CTB 1 примерно 10 тысяч лет назад, когда его прародитель исчерпал запасы водорода и гелия и взорвался. Это в очередной раз ставит под сомнение то, что только сверхмассивные черные дыры могут выбрасывать звезды из галактик.

Изначально, как отмечают ученые, он двигался медленнее, чем расширялся сам кокон сверхновой, однако скорость движения газа и пыли достаточно быстро упала из-за его взаимодействий с межзвездной средой. Это произошло примерно пять тысяч лет назад, о чем говорит яркий огненный "след" пульсара, возникший после его выхода из кокона сверхновой.

Как надеются Фрейл и его коллеги, последующие наблюдения за CTB 1 и PSR J0002+6216 помогут нам понять, что именно привело к "катапультированию" пульсара из Млечного Пути, и позволит ученым раскрыть внутренние механизмы возникновения сверхновых.