Первая клонированная собака-полицейский приступила к тренировкам

Первая клонированная собака-ищейка в Китае приступила к тренировкам перед началом службы. Как сообщила в среду газета China Daily, трехмесячный щенок по имени Куньсюнь пройдет обучение на полицейской базе в городе Куньмин — административном центре юго-западной провинции Юньнань.

Куньсюнь родился 19 декабря 2018 года на экспериментальной базе китайской компании Sinogene Biotechnology. Это клон 7-летней самки собаки-нюхача породы Куньминская овчарка (выведена в Китае на основе гибрида собаки и волка — прим. ТАСС ) по имени Хуахуанма. На протяжении многих лет она служит в полиции города Пуэр и считается одним из наиболее ценных "сотрудников": в 2016 году Хуахуанма получила награду от министерства общественной безопасности КНР за вклад в расследование дел об убийствах. Исследование показало, что ДНК двух животных совпадает на 99,9%.

"Рождение Куньсюня открывает новые возможности в клонировании полицейских собак, — сказал заместитель генерального директора Sinogene Biotechnology Чжао Цзяньпин. — Это также позволит значительно сократить время на обучение и тренировку животных".

По информации издания, обучение собаки до уровня Хуахуанма обходится примерно в 400 — 500 тыс. юаней ($60 -74 тыс.) и занимает от 4 до 5 лет. Однако, по словам ведущего исследователя Куньминской базы подготовки полицейских собак Ван Цзюшэна , Куньсюнь сможет приступить к выполнению своих служебных обязанностей уже в возрасте 10 месяцев.

Эксперты также отмечают, что данный метод разведения полицейских собак высококлассного уровня по-прежнему имеет ряд ограничений. Одно из них — стоимость клонирования, которая пока не разглашается. Другая причина — человеческий фактор. Как сказал Ван Цзюшэн, "тренер и условия обучения играют немалую роль в подготовке собак".

Как отметил специалист, "говорить о массовом разведении животных таким образом пока рано".