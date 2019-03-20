В Госдуме предложили создать соцсеть в виртуальной реальности

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов уверен, что в России стоит создать социальную сеть в виртуальной реальности, которая станет площадкой для развития человеческого потенциала, общения и ведения бизнеса.

В Госдуме предложили создать в стране социальную сеть в виртуальной реальности. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил обращение министру цифрового развития РФ Константину Носкову

Как он рассказал «Звезде», технология общения и передачи фотографий, видео и других изображений является наиболее востребованной в наше время. В связи с чем депутат уверен, что в РФ можно было бы запустить соцсеть, которая работала бы в виртуальной реальности. Чернышов считает, что она даст возможность людям с разных концов света общаться друг с другом с помощью копий самих себя. Парламентарий отметил, что западные разработчики уже продемонстрировали тестовые версии соцсетей в виртуальной реальности. Однако дальше тестов дело не продвинулось, поскольку цена VR-шлема довольно высока.

Депутат полагает, что Россия обязана стать первой среди стран с подобными соцсетями. По его мнению, в стране она может стать общественной, но с принадлежащими государству правами. Чернышов предложил использовать ее для подключения к сети госинформационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей государственных органов. Он рассказал о виртуальных кафе и Интернет-кабинках, где желающие смогут использовать такие шлемы и очки виртуальной реальности для общения.

Депутат подчеркнул, что опыт создания подобного виртуального пространства для общения с миром окажется полезным для развития логики и интуиции, а также он позволит многим побороть застенчивость и различные комплексы.

«Этим нужно заниматься, создавая такие вещи, привлекать новых пользователей в Рунет. Это увеличит капитализацию тех-компаний, увеличит налоги, увеличит возможности для рекламного пространства, это даст очередную новую интересную площадку для развития человеческого потенциала, общения, ведения бизнеса. Это создаст новые условия для того, чтобы развивать себя. Я считаю это правильной инициативой», — рассказал он.

Идея Чернышова заключается в распространении в стране так называемого VRChat, который уже существует. Программа задумана как «живое» общение с использованием девайсов виртуальной реальности, этакий аналог Skype, в котором пользователи могут общаться в декорациях множества миров. Кроме того, они смогут создавать свои собственные миры и «фоны» для конференций. Также разработчики VRChat намерены внедрить так называемые аватары, виртуальные тела или 3D-модели пользователей. В будущем будут использоваться анимация конечностей, движение глаз и даже губ.