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Apple презентовала новые AirPods с беспроводной зарядкой 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
Фото: Reuters
Американская компания Apple представила новые наушники AirPods с беспроводной зарядкой.
Обновленный футляр для устройства оснащен беспроводной зарядкой Qi, но можно воспользоваться и кабелем Lightning.
Чип H1 позволяет быстрее передавать данные, слушать музыку в течение пяти часов и разговаривать по телефону около трех часов без подзарядки наушников.
Кроме того, с помощью AirPods можно будет активировать электронного голосового помощника Siri.
Наушники доступны как со стандартным чехлом для зарядки по цене 159 долларов (около десяти тысяч рублей — Прим. ред.), так и с новым чехлом с функцией беспроводной зарядки — за 199 долларов (примерно 12 тысяч рублей — Прим. ред.).
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