Apple презентовала новые AirPods с беспроводной зарядкой

Американская компания Apple представила новые наушники AirPods с беспроводной зарядкой.

Обновленный футляр для устройства оснащен беспроводной зарядкой Qi, но можно воспользоваться и кабелем Lightning.

Чип H1 позволяет быстрее передавать данные, слушать музыку в течение пяти часов и разговаривать по телефону около трех часов без подзарядки наушников.

Кроме того, с помощью AirPods можно будет активировать электронного голосового помощника Siri.

Наушники доступны как со стандартным чехлом для зарядки по цене 159 долларов (около десяти тысяч рублей — Прим. ред.), так и с новым чехлом с функцией беспроводной зарядки — за 199 долларов (примерно 12 тысяч рублей — Прим. ред.).