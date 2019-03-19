«Роскосмос» требует 155 миллионов за просрочку по госконтракту

Госкорпорация "Роскосмос" требует у подведомственного ему предприятия "Центр Келдыша" уплатить штраф в размере 155 миллионов рублей за просрочку исполнения государственного контракта на создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, говорится в документах на сайте госзакупок.

В размещенном во вторник требовании к генеральному директору Центра Келдыша Владимиру Кошлакову от исполнительного директора "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Олега Горшкова говорится о необходимости уплатить пеню в связи с просрочкой исполнения обязательств по государственному контракту на общую сумму 154,9 миллиона рублей.

В России с 2010 года выполняется не имеющий аналогов в мире проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Цель проекта — обеспечить лидирующие позиции России в разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, качественно повышающих их функциональные возможности.

Технические решения, заложенные в концепцию транспортно-энергетического модуля, позволят решать широкий спектр космических задач, включая программы исследования Луны и исследовательские миссии к дальним планетам, создание на них автоматических баз.