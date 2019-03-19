Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роскосмос» требует 155 миллионов за просрочку по госконтракту 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости/ Валерий Мельников
Госкорпорация "Роскосмос" требует у подведомственного ему предприятия "Центр Келдыша" уплатить штраф в размере 155 миллионов рублей за просрочку исполнения государственного контракта на создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса, говорится в документах на сайте госзакупок.
В размещенном во вторник требовании к генеральному директору Центра Келдыша Владимиру Кошлакову от исполнительного директора "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Олега Горшкова говорится о необходимости уплатить пеню в связи с просрочкой исполнения обязательств по государственному контракту на общую сумму 154,9 миллиона рублей.
В России с 2010 года выполняется не имеющий аналогов в мире проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Цель проекта — обеспечить лидирующие позиции России в разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, качественно повышающих их функциональные возможности.
Технические решения, заложенные в концепцию транспортно-энергетического модуля, позволят решать широкий спектр космических задач, включая программы исследования Луны и исследовательские миссии к дальним планетам, создание на них автоматических баз.
Последние новости
Назарбаев ушел в отставку "Охоту на нас не закрывают". Репортаж с самой смертоносной русской подлодки Друг познается в беде: МВФ заблокировал финансовую помощь Украине
Комментарии
Наука и техника , Наука , Олег Горшков , Роскосмос
Читайте также
Видео
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
Рассекречены детали разговора Путина и Назарбаева
Политика
МИД угомонил возмутившийся после ноты протеста Киев
Политика
Занавес. Назарбаев уходит
В мире СНГ
Зеленскому предрекли третий Майдан
Украина В мире
Путин заговорил на украинском
Политика
Путин позвонил Назарбаеву
Политика
В Германии потребовали «срочно» снять санкции с РФ
Политика
Украинцы раскритиковали Пригожина из-за слов о Крыме
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение