Стала известна цена смартфона Honor 10i в России

Компания Huawei представила сегодня в России новый смартфон — Honor 10i. Это недорогая модель с дисплеем, занимающим 90% передней панели, тройной камерой и продвинутой камерой для селфи.

Смартфон оснащается 6,21-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) с каплевидным вырезом, основной камерой 24+2+8 Мп, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Аппаратной основой стал процессор Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), NFC, GPS+ГЛОНАСС, FM-радио.

Размеры составляют 154,8 х 73,64 х 7,95, а вес — 164 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9. Поддерживается технология графического ускорения GPU Turbo 2.0.

Honor 10i предлагается в чёрном, синем и красном цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 19 990 рублей.

Продажи начнутся 4 апреля 2019 года.