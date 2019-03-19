В NASA рассказали о новом российско-американском эксперименте SIRIUS

Главный научный руководитель программы по исследованию человека NASA Дженнифер Фогарти рассказала RT о новом совместном российско-американском эксперименте SIRIUS.

Фогарти подчеркнула, что в ходе эксперимента исследователи стараются искусственно изолировать членов миссии, ограничивая их общение с членами семьи и с остальным внешним миром.

Ожидается, что данный эксперимент поможет понять, как группа людей может функционировать вместе в условиях изоляции.

При этом представитель NASA отметила важность участия в миссии представителей разных стран для расширения возможностей исследования.

Она также выразила мнение, что на МКС космонавты не так оторваны от внешнего мира, как члены данной миссии.

«Международная космическая станция не так изолирована… У космонавтов есть возможность общения почти в реальном времени, у них есть спутниковые телефоны, видео— и аудиосвязь с Землёй», — говорит она.

Однако, по её словам, именно в условиях изоляции возможно проследить изменения командного духа, оценить реакцию участников на стрессовые обстоятельства и предсказать их поведение в условиях ограниченных ресурсов.

В конце января стало известно о решении подразделения NASA Human Research Program принять участие в серии российских экспериментов в сфере космоса.