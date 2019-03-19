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Впервые премию Абеля получила женщина 

Индикатор + ещё 21 3 часа назад
Фото: Andrea Kane/IAS
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике профессору Карен Уленбек за «достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем». Она стала первой женщиной-лауреатом этой премии.
Карен Уленбек — профессор и заведующая кафедрой Фонда Сида У. Ричардсона на кафедре математики в Техасском университете в Остине. Области ее исследований включают не только геометрические дифференциальные уравнения в частных производных, калибровочную теорию и интегрируемые системы, но и вариационное исчисление, топологическую квантовую теорию поля.
Абелевская премия была учреждена в 2002 году парламентом Норвегии в связи с 200-летием со дня рождения норвежского математика Нильса Хенрика Абеля. Размер премии составляет 6 млн норвежских крон (около €750 тысяч). Церемония вручения в этом году состоится 21 мая в университете в Осло.
В прошлом году премию получил канадский математик Роберт Ленглендс за создание «визионерской программы, связавшей теорию представлений с теорией чисел».
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Наука и техника , РАН , Норвегия
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