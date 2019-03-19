Загадочная «дыра» появилась в небе над ОАЭ 

Житель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ибрагим аль-Джарван поделился в Twitter видеозаписью необычного атмосферного явления — "дырой" в облаках почти идеально круглой формы. Она появилась 17 марта в небе над городом Эль-Айн, четвертом по численности в ОАЭ.
شوهدت هذه الظاهرة النادرة والجميلة صباح اليوم في مدينة العين
تُسمى hole punch cloud
أو ظاهرة fallstreak hole pic.twitter.com/NbOd9zofNk— إبراهيم الجروان (@ibrahimaljarwan) 17 марта 2019 г.
Опубликованные кадры впечатлили интернет-пользователей, многие из которых стали выдвигать фантастические версии происходящего. Кто-то предположил, что это НЛО отдыхает на облаке, кому-то причудился портал между мирами.
Вместе с тем подобные "дыры" в облаках (англ. — fallstreak hole) — явление известное, фиксировалось во многих частях света.
Прорехи в небе образуются, когда температура воды в облаках ниже нуля, но она еще не успела замерзнуть. Если в этот момент через облако пролетает самолет, внутри сначала образуется много кристаллов льда (что связано с резким перепадом давления), а после этого вода начинает испаряться, причем срабатывает эффект домино.