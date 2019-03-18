Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров

Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в Journal of Neuroscience.

"Мы почти ничего не знаем о том, как выглядели и как вели себя динозавры. Сравнительные исследования, подобные нашему, помогают нам найти те общие черты, которыми обладали древние рептилии и их современные кузены, и улучшить наши представления об их биологии", — заявила Кэтрин Карр (Catherine Carr) из университета Мэриленда (США).

В последние два десятилетия в палеонтологии произошла революция, поменявшая то, как мы смотрим на динозавров и птиц. Так, ученые выяснили, что почти все динозавры обладали перьями и что многие из них высиживали яйца, раскрыли секреты окраса первых птиц и принципы их полета, а также успели по несколько раз перекроить древо их эволюции.

С другой стороны, эти открытия породили массу новых споров. К примеру, сегодня палеонтологи ожесточено дискутируют о том, зачем птицам и динозаврам нужны были перья и как они появились, умели ли динозавры "петь", высовывать язык изо рта и как быстро они могли бегать.

Карр и ее коллеги выяснили, что все древние ящеры обладали достаточно хорошим "трехмерным" слухом, изучая то, как мозг современных аллигаторов составляет так называемую "нейронную карту звука", интерпретируя данные, поступающие из их ушей.

Многие животные, к примеру, обычные кошки, могут очень точно определять положение мышей и других едва слышимых источников звука в пространстве, пользуясь тем, что звуковые импульсы достигают их ушей в несколько разное время.

Эти различия вычисляются и обрабатываются при помощи "нейронных карт" — больших групп нейронов, связанных друг с другом таким образом, что они напоминают по своей организации трехмерную координатную сетку. Число узлов в ней и плотность их расположения определяет то, насколько хорошо и быстро работает слух животного.

Как показали наблюдения за работой мозга птиц, эта "карта" находится не в звуковой коре, а в так называемом тектуме, одной из самых древних частей мозга. Она очень сложно устроена не только у сов и других ночных пернатых, охотящихся на слух, но и даже у относительно "примитивных" кур и голубей.

Подобные открытия заставили Карр и ее коллег задуматься о том, насколько хорошо слышат аллигаторы и другие крокодилы, ближайшие родичи птиц и динозавров. Они восполнили этот пробел в биологии, усыпив несколько десятков рептилий и вставив и их мозг набор электродов, позволявший им следить за активностью тектума и связанных с ним цепочек нейронов.

После этого ученые надели на аллигаторов специальные наушники и начали воспроизводить различные наборы звуков, наблюдая за активностью нервных клеток. Эти замеры показали, что в мозге рептилий присутствует такая же "нейронная карта", как у сов и кур.