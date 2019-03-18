В НАСА порекомендовали планету для переселения человечества

Если Земля станет непригодной для жизни, люди смогут переселиться на Титан, заявила инженер NASA Джанель Уэллонс.

Титан — крупнейший спутник Сатурна. По размерам он даже превосходит Меркурий, хотя и уступает ему по массе.

Этот космический объект обладает плотной атмосферой, которая защитила бы переселенцев от солнечной радиации.

«Она настолько плотная, что мы могли бы прикрепить к рукам крылья и летать на этой луне», — написала Уэллонс, отвечая на вопрос пользователя Reddit.

Кроме того, на Титане (единственном объекте Солнечной системы, кроме Земли) существуют жидкость.

Правда, эти «реки» и «озера» состоят не из воды, а из метана, но при наличии защитного снаряжения в них вполне можно будет искупаться, отметила инженер NASA. Другие эксперты отметили, что у Титана есть и весомые минусы — так, он получает всего 1% солнечного света, и максимальная температура на его поверхности не превышает -180 градусов по Цельсию.

На его поверхности можно находиться без скафандра, но потребуются кислородная маска и экипировка, защищающая от холода.

Отметим, что Уэллонс принимала участие в миссии Cassini, посвященной изучению Сатурна и его спутников. На протяжении двадцати лет космический зонд передавал ученым уникальные сведения. 15 сентября 2017 года он завершил работу и сгорел в атмосфере газового гиганта.

Ранее сообщалось, что на Титане заметили следы сезонных дождей из метана. День на спутнике равен 15,9 земным суткам, а год длится 29,5 земных лет. Смена сезонов происходит один раз в семь с половиной лет.