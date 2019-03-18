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В гробнице найдены правила исчезнувшей 1000 лет назад игры 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Pixabay
Китайские археологи при изучении артефактов, найденных в гробнице династии Западная Хань (202 год до н.э. — 8 год н.э.), обнаружила правила считающейся давно утраченной древней настольной игры "любо".
Как сообщает агентство Синьхуа, правила оказались записаны на бамбуковых пластинах. Всего в гробнице правителя Хайхуна таковых было найдено около 5,2 тысячи. На данный момент расшифровано свыше тысячи из них.
Ученые из Пекинского университета установили, что на бамбуковых пластинах записаны правила игры в "любо". Эта древняя настольная игра считается родоначальником сянци, или китайских шахмат.
Она была очень популярна как у членов королевской семьи, так и среди простых граждан при династии Западная Хань. Однако ее точные правила были утрачены после правления династии Тан (618-907 гг. н.э.)
В некоторых древних китайских текстах упоминается "любо", а игровые доски ранее находили в древних гробницах. Однако это первый случай, когда были найдены подробные правила. Археологи планируют воссоздать эту игру.
К слову, гробница Хайхуна является частью самого большого ритуального комплекса династии Западная Хань. Раскопки в ней начались в 2011 году. На сегодняшний день обнаружено свыше 10 тысяч артефактов.
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