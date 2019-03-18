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Apple выпустила новыe iPad mini и Air 

Lenta.ru + ещё 22 2 часа назад
Фото: Xinhua / Globallookpress.com
Корпорация Apple представила новые iPad mini и Air. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Новый iPad mini получил тот же дизайн, что и у модели 2015 года: IPS-экран с диагональю 7,9 дюйма и разрешением 2048х1536 пикселей, алюминиевый корпус и сканер отпечатков Touch ID в кнопке Home. Вместе с этим он получил процессор Apple A12 Bionic и поддержку стилуса Apple Pencil первого поколения. Стоимость устройства начинается от 33 тысяч за версию с накопителем на 64 гигабайта, а модель с поддержкой LTE стоит 44 тысячи. Модель на 256 гигабайта стоит 45,5 тысячи рублей, а с LTE — 56,5 тысячи.
iPad Air же имеет 10,5-дюймовый экран и уменьшенные как iPad Pro прошлого поколения. Кроме нового процессора и работу с Apple Pencil планшет получил поддержку клавиатуры Smart Keyboard. Указывается, что версия Air на 64 гигабайта стоит 43 тысячи рублей, а на 256 — 55,5 тысячи. Модель с поддержкой LTE обойдется в 54 и 66,5 тысячи соответственно.
Предполагалось, что презентация новых планшетов Apple состоится 25 марта на пресс-конференции компании. Также на мероприятии, по слухам, представят новую версию AirPods, и назовут дату начала продаж беспроводной зарядки AirPower, анонсированную в сентябре 2017 года.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple , Lenta.ru
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