Социальная сеть MySpace потеряла данные за 12 лет

Одна из первых социальных сетей MySpace признала факт потери данных пользователей за 12 лет. Причиной инциденту послужила смена серверов компании.

Myspace accidentally lost all the music uploaded from its first 12 years in a server migration, losing over 50 million songs from 14 million artists. https://t.co/OyKB5Dxtw9— Andy Baio (@waxpancake) 18 марта 2019 г. Сообщение на сайте MySpace гласит, что «любые фотографии, видео— и аудиофайлы», загруженные более трех лет назад, могут быть недоступны. При этом несколько месяцев назад юзеры соцсети жаловались, что ссылки на музыку больше не работают. Разработчики принесли извинения за возникшие неудобства, передаёт BBC News

Как отметил бывший технический директор сайта Kickstarter Энди Байо, «музыкальные потери» могут составить около 50 миллионов треков 14 миллионов артистов, загруженные в период с 2003 по 2015 год. Разработчик также усомнился, что инцидент с данными произошёл случайно.

MySpace была запущена в августе 2003 года и через некоторое время даже стала самым посещаемым сайтом в США, обогнав поисковик Google . В начале 2008 года разработчики запустили русскоязычную версию соцсети, но летом 2009-ого было объявлено об окончательном закрытии российского подразделения.