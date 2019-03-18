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Социальная сеть MySpace потеряла данные за 12 лет 

News.ru 1 час назад
Фото: скриншот
Одна из первых социальных сетей MySpace признала факт потери данных пользователей за 12 лет. Причиной инциденту послужила смена серверов компании.
Сообщение на сайте MySpace гласит, что «любые фотографии, видео— и аудиофайлы», загруженные более трех лет назад, могут быть недоступны. При этом несколько месяцев назад юзеры соцсети жаловались, что ссылки на музыку больше не работают. Разработчики принесли извинения за возникшие неудобства, передаёт BBC News.
Как отметил бывший технический директор сайта Kickstarter Энди Байо, «музыкальные потери» могут составить около 50 миллионов треков 14 миллионов артистов, загруженные в период с 2003 по 2015 год. Разработчик также усомнился, что инцидент с данными произошёл случайно.
MySpace была запущена в августе 2003 года и через некоторое время даже стала самым посещаемым сайтом в США, обогнав поисковик Google. В начале 2008 года разработчики запустили русскоязычную версию соцсети, но летом 2009-ого было объявлено об окончательном закрытии российского подразделения.
Ранее News.ru сообщил, что глава и основатель Facebook Марк Цукерберг объявил об уходе из компании двух топ-менеджеров: директора по развитию продукта Facebook Криса Кокса и вице-президента WhatsApp Криса Дэниелса.
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Наука и техника , Интернет , Марк Цукерберг , Крис Кокс , Google , BBC News
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