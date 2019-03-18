На Земле смоделировали условия инопланетной атмосферы

Исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA Пасадене (штат Калифорния, США ) в лабораторных условиях сумели получить инопланетную атмосферу, которая, предположительно, характерна для "горячих Юпитеров"

Отчет об исследовании опубликован в журнале The Astrophysical Journal, а коротко о нем сообщает Phys.org. Исследователи научились "изготавливать" инопланетную атмосферу прямо на Земле. Они использовали высокотемпературную "печь" для нагрева смеси водорода и оксида углерода до температуры свыше 1100 градусов по Цельсию — то есть примерно до температуры расплавленной лавы.

Задачей было моделирование условий, которые могут быть обнаружены в атмосферах особого класса экзопланет, называемых "горячими Юпитерами". Это газовые гиганты, которые вращаются очень близко к своей родительской звезде.

Если Земле требуется 365 дней для обращения вокруг Солнца, то "горячие Юпитеры" вращаются вокруг своих звезд менее чем за 10 дней. Близость к звезде означает, что температура на поверхности таких планет может варьироваться от 530 до 2800 градусов по Цельсию.

Свои эксперименты команда начала с простой химической смеси, состоящей в основном из газообразного водорода и 0,3 процента угарного газа. Эти молекулы широко распространены во Вселенной и могут входить в состав атмосферы "горячего Юпитера".

Ученые разогревали эту смесь в диапазоне от 330 до 1230 градусов по Цельсию. Затем в "печи" смесь подвергали воздействию ультрафиолетового излучения. Тем самым было сымитировано влияние родительской звезды на экзопланету.

Ультрафиолет оказался очень мощным ингредиентом. Оказалось, что именно это излучение несет ответственность за состав жарких атмосфер. Кроме того, оно способно делать атмосферу "туманной".

Новое исследование показало, что в ней могут содержаться взвешенные твердые частицы. Ранее ученые объясняли непрозрачность атмосфер "горячих Юпитеров" разницей давления.

Исследование преподнесло и еще один сюрприз: химические реакции произвели в смоделированной инопланетной атмосфере значительное количество углекислого газа и воды.