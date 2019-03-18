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Создатель WhatsApp призвал удалить Facebook 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Разработчик Брайан Эктон, один из создателей мессенджера WhatsApp, выступая на студенческий конференции Computer Science 181, раскритиковал политику обращения Facebook с персональными данными и призвал "удалить Facebook".
Эктон выразил уверенность в том, что для крупнейшей в мире соцсети, владеющей мессенджером WhatsApp, на первом месте стоит монетизация своих продуктов, а не приватность и безопасность пользователей и их данных, пишет BuzzFeed.
В соцсети Facebook произошел глобальный сбой
Он также заявил, что пользователи слишком многое разрешают крупным технологическим компаниям — например, решать, какой контент является приемлемым, а какой нет.
"У них нет необходимых средств для принятия таких решений. А мы даем им право решать, вот что плохо, — заявил он. — Мы покупаем их продукцию, регистрируемся на их сайтах. Удалите Facebook, ладно?"
Это уже не первый случай, когда Брайан Эктон выступает за отказ от использования Facebook. В марте 2018 года, когда стало известно об утечке данных миллионов пользователей социальной сети, сооснователь WhatsApp присоединился к флешмобу #deletefacebook.
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