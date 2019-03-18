В России ответили ученым НАСА по поводу сближения астероида с Землей

Фото: NASA

Руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов назвал астероид EA2, который, по данным НАСА, пролетит от Земле на расстоянии чуть ближе, чем орбита Луны, неинтересным для профессиональных астрономов. Тела размера от 10 до 60 метров пролетают ближе, чем орбита Луны, по 10 раз в год. Это крупные тела, а мелкие летят еще чаще. Это самая обычная вещь, рядовое событие. Если бы пролетел в 20 тыс. км, это было бы интересно, это близко», — передает слова Шустова РИА «Новости». Ученый отметил, что важность таким событиям придают лишь СМИ, которым нужен информационный повод для публикаций. Ранее НАСА предупредило, что астероид максимально сблизится с нашей планетой 22 марта.