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Гигантские штормы бушуют на Юпитере: фото с космического зонда 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Космический зонд NASA снял сильный шторм на южном полюсе Юпитера.
Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало зрелищные снимки с орбиты Юпитера, где разбушевался сильный шторм.
Буря на газовом гиганте напоминают разводы на картине, написанной масляной краской. Как уточнили в NASA, штормы бушуют на южном полюсе планеты.
Кадры были сделаны с помощью телескопа JunoCam, который был установлен на зонде «Юнона». В 2016 года он следит за изменениями на Юпитере и изучить атмосферу планеты.
При этом ученые до сих пор не могут дать ответа на вопрос, есть на Юпитере поверхность, на которую может высадиться человек.
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Наука и техника , Наука , NASA
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