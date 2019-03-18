Гигантские штормы бушуют на Юпитере: фото с космического зонда

Космический зонд NASA снял сильный шторм на южном полюсе Юпитера.

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало зрелищные снимки с орбиты Юпитера, где разбушевался сильный шторм.

Буря на газовом гиганте напоминают разводы на картине, написанной масляной краской. Как уточнили в NASA, штормы бушуют на южном полюсе планеты.

Кадры были сделаны с помощью телескопа JunoCam, который был установлен на зонде «Юнона». В 2016 года он следит за изменениями на Юпитере и изучить атмосферу планеты.

При этом ученые до сих пор не могут дать ответа на вопрос, есть на Юпитере поверхность, на которую может высадиться человек.