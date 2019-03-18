На Филиппинах в желудке мёртвого кита нашли 40 кг пластика

Биологи из города Давао на Филиппинах провели вскрытие мёртвого кита, выброшенного на берег. Они обнаружили в желудке животного 40 кг пластикового мусора.

В частности, внутри кита-клюворыла нашли 16 рисовых мешков, 4 сумки с банановых плантаций и несколько пакетов для покупок. Об этом пишет издание The Guardian. По словам учёных, именно пластик стал причиной смерти животного. Биологи отметили, что шокированы количеством мусора, и призвали власти принять меры против загрязнения океана.

The Guardian приводит доклад некоммерческой природоохранной организации Ocean Conservancy за 2017 год, где говорится, что Китай, Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам лидируют по выбросам пластиковых отходов.

Ранее News.ru писал, что Косаток и белух могут освободить из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя Приморского края летом.