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На Филиппинах в желудке мёртвого кита нашли 40 кг пластика 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Биологи из города Давао на Филиппинах провели вскрытие мёртвого кита, выброшенного на берег. Они обнаружили в желудке животного 40 кг пластикового мусора.
В частности, внутри кита-клюворыла нашли 16 рисовых мешков, 4 сумки с банановых плантаций и несколько пакетов для покупок. Об этом пишет издание The Guardian. По словам учёных, именно пластик стал причиной смерти животного. Биологи отметили, что шокированы количеством мусора, и призвали власти принять меры против загрязнения океана.
The Guardian приводит доклад некоммерческой природоохранной организации Ocean Conservancy за 2017 год, где говорится, что Китай, Индонезия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам лидируют по выбросам пластиковых отходов.
Ранее News.ru писал, что Косаток и белух могут освободить из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя Приморского края летом.
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Наука и техника , The Guardian , Давао , Филиппины
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