В России начнут производить 3D-детали для локомотивов

Российская компания "2050. Аддитивные технологии" ("2050. АТ") приступила к созданию в Москве первой отечественной 3D-фабрики по изготовлению деталей для локомотивов и предприятий транспортного машиностроения. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Группы компаний "2050.digital", в состав которой входит "2050. АТ".

Фабрика создается на базе бывшего московского завода "Кристалл", где уже установили девять 3D-принтеров. В первом полугодии 2019 года здесь, как ожидается, разместится уже от 40 до 50 принтеров, печатающих изделия по технологии FDM (послойное наращивание изделия из расплавленной пластиковой нити), из них от 10 до 15 принтеров будут печатать изделия больших размеров, рассказали в пресс-службе.

"Наша компания не стремится стать основным производителем на рынке 3D-печати, ключевая цель "2050. АТ" — создать первую отечественную цифровую платформу аддитивного производства с собственным каталогом 3D-моделей, — цитируют в пресс-службе гендиректора ГК "2050.digital" Игоря Бевзюка. — Аналогичные платформы уже существуют на западных рынках, с развитием российского 3D-рынка потребность в ней возникла и у нас в стране. Задача такого сервиса — привлечь профессиональных производителей со всевозможными компетенциями в 3D-печати и предоставить им работу. В свою очередь заказчикам пользование этой платформой должно давать уверенность в том, что деталь будет изготовлена в срок и с требуемым качеством".

В настоящее время имеется возможность печатать несколько сотен деталей — от всевозможных кнопок, ручек, держателей, втулок и креплений до уникальных элементов интерьера кабины локомотива, — их 3D-модели уже имеются в базе данных. Это в том числе и металлические изделия — в текущем году компания "2050. АТ" уже опробовала производство такой детали на 3D-принтере.