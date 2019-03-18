В России могут легализовать встроенные сим-карты

Минкомсвязи предлагает легализовать в России встроенные сим-карты (eSIM). Их использование, как отмечают в министерстве, не требует изменений в законодательстве.

Однако у сотовых операторов нет необходимой инфраструктуры для внедрения eSIM, а смена оператора не урегулирована на нормативном уровне. По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова , министерство работает над созданием нормативной базы для внедрения встроенных сим-карт в России. Она должна быть готова к концу 2019 года, сообщает «Ведомости»

Технология eSIM позволяет избежать похода в салоне связи: вся необходимая информация хранится на устройстве и загружается на него удалённо.