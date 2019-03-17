Трагедия рейса MH370: как уследить за самолетами

Чему научила пропажа рейса MH370, почему за современными самолетами по-прежнему не уследить над океаном, и будет ли так всегда, разбиралась «Газеьа.Ru».

Уже неделю мир следит за расследованием крушения в Эфиопии лайнера Boeing 737 MAX 8. А 8 марта мир отметил пятую годовщину со дня пропажи малазийского пассажирского лайнера, чье исчезновение многими справедливо называется самой необъяснимой загадкой XXI века.

Boeing 777, на борту которого находились 239 человек, выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин и пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года. Исчезновение лайнера привело к самой масштабной в своем роде морской поисковой операции, которая до сих пор не привела к результатам, и стало поводом для множества слухов и конспирологических теорий.

Мистики добавило то обстоятельство, что экспертам стало ясно –самолет надо искать вовсе не по маршруту его следования, а в противоположном направлении.

Малайзия и Вскоре после крушения анализ сигналов, переданных самолетом на спутник, и расчет остававшегося на борту топлива позволили экспертам рассчитать предполагаемый район крушения, где корабли нескольких стран до января 2017 года и вели бесплодные поиски. Они проводились на узкой полосе Индийского океана к западу от австралийского побережья, их площадь составляла 120 тыс. км. Не добившись результата, Австралия Китай в январе 2017-го прекратили поиски, на которые за три года было потрачено $160 млн — рекордные для мировой авиации деньги..

Возобновить поиски предполагалось в случае появления новых обстоятельств. Что же нового известно спустя пять лет в этом мистическом деле, и есть ли новые зацепки? Ответы неутешительны — поисков нет, как нет и новых свидетельств, способных склонить следствие к одной из имеющихся версий. В 2018 году, после сворачивания официальных поисков ими занялась американская компания Ocean Infinity, которой предполагалось выплатить вознаграждение в случае положительного результата.

Однако надолго энтузиастов не хватило, компания свернула поиски в мае того же года, проработав всего три месяца. За это время фирма смогла обследовать дополнительно 112 тыс. квадратных километров морского дна. Новостью последних дней стало обещание властей Малайзии возобновить поиски пропавшего лайнера. С соответствующим заявлением выступил премьер Малайзии Махатхир Мохамад.

«Мы намерены их продолжить, — заявил он Дэнике Уикс, чей муж был одним из пассажиров лайнера. — Одно дело потерять самолет, другое — людей.

Вы не можете спать, не думая о том, что же произошло, вы продолжаете задавать себе вопросы и не находить ответы».

В свою очередь Энтони Лоук, министр транспорта Малайзии, заявил: «Если появятся новые предложения и значимые зацепки, мы готовы рассмотреть их. Нельзя сказать, что мы сидим и ничего не делаем».

Он подтвердил, что правительство готово согласиться на новые поиски с компаниями на условиях «нет обнаружения — нет вознаграждения».

Летом 2018 года правительство Малайзии опубликовало финальный отчет о пропаже Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines. Согласно итоговому документу, правительство не может исключать варианта причастности к катастрофе третьей стороны. Как заявил глава малайзийской комиссии по расследованию крушения Кок Су Чон, в то же время нет доказательств того, что судном управлял кто-либо, кроме пилотов.

В расследовании также опровергается конспирологическая версия того, что управление самолетом было перехвачено дистанционно, чтобы сорвать угон воздушного судна террористами.

За все время в различных районах Индийского океана было обнаружено свыше 30 обломков, которые могли иметь отношение к пропавшему лайнеру, однако экспертиза подтвердила принадлежность пропавшему самолету лишь трех из них.

Если за пять лет не удалось даже приблизиться к разрешению этой самой загадочной пропажи самолета в истории, то какие последствия она имела для самой гражданской авиации?

Еще весной 2014 года со всей очевидностью встала явная проблема, на которую не обращали внимания десятилетиями: самые современные, экономичные, дорогие и напичканные сложной электроникой лайнеры могут бесследно пропасть вдали от гражданских радаров (а это 75% поверхности планеты) и точных координат места их пропажи никто никогда не узнает.

Большинство современных самолетов оснащены системой, которая автоматически через спутник передает на землю информацию о различных параметрах полета — режиме работы двигателей, высоте, скорости, совершаемых экипажем маневрах. Однако эти данные передаются редкими импульсами и несут больше технической информации о состоянии воздушного судна. Благодаря этой системе, кстати, стало ясно, что после пропажи двигатели малайзийского лайнера работали еще пять часов и улететь он мог на тысячи километров. Правда, сигналы этой системы отправляются с борта лишь раз в час, что позволило определить место возможного крушения MH370 лишь приблизительно.

Пропажа малазийского лайнера высветила эту проблему и заставила мировые авиационные власти искать пути ее решения, так, их поиском занялась Международная организация гражданской авиации, специализированное учреждение ООН . И хотя сегодня, спустя пять лет после инцидента не было внедрено никаких новых решений, возможно, в скором времени дело сдвинется с мертвой точки.

Так, в свете пропажи рейса MH370 и ряда других трагических инцидентов, в 2016 году Международная организация гражданской авиации (ИКАО) анонсировала введение новой Глобальной системы оповещения о бедствии и обеспечении безопасности полетов воздушных судов (GADSS).

К такой системе предъявляются три важных требования. С ее помощью самолет должен каждые 15 минут сообщать о своем положении и каждую минуту в чрезвычайной ситуации — в таком случае район поисков самолета сужается до 10 км, в отличие от тысяч километров, как было в случае с MH370.

Система должна быть автономной и не зависеть от работы других систем самолета для недопущения вмешательства в ее работу. Наконец, система должна быть двусторонней, чтобы активировать ее мог пилот, но выключить — только сама авиакомпания для недопущения злонамеренного воздействия.

В ноябре 2018 года было объявлено о создании нового проекта по отслеживанию самолетов GlobalBeacon, над которым работают компании Aireon и FlightAware.

Эта система — первое в своем роде, революционное решение, соответствующее стандартам GADSS и рекомендованной практике по отслеживанию самолетов», пишел портал airport-technology.com.

«Используя платформу обработки данных FlightAware, и спутниковую сеть ADS-B компании Aireon, GlobalBeacon стирает границы и исключит слепые зоны покрытия в полярных областях, над пустынями и над океанами», — говорилось в описании новой системы.

Планируется, что при работе эта система будет автономно сообщать на «большую землю» информацию о самолете, его направлении, плане полета и расчетном времени прибытия — всего 18 параметров.

«Стратегическим преимуществом системы является то, что она не требует установки нового, дорогостоящего оборудования на борт самолета», — пишет Forbes.

Внедрение этой системы уже с интересом восприняли в авиационной индустрии.

В феврале стало известно, что первой авиакомпанией, начавшей установку этой системы, стала катарская Qatar Airways.