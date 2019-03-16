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Над Сибирью заметили загадочный объект 

Рамблер 37 минут назад
В небе над Эвенкией в Красноярском крае был замечен летающий объект. Его заметили недалеко от поселка Тура. Объект случайно снял автомобильный видеорегистратор, сообщает «Интерфакс».
На кадрах светящийся объект проносится по небу и исчезает за горизонтом.
По данным единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Эвенкийскому району объект действительно был замечен, однако пока неясно, что это было: метеорит или ступень от ракеты. Он мог упасть в отделенном районе и, судя по отсутствию информации о каких-либо происшествиях, не причинил никакого вреда.
«По оперативным сводкам это происшествие нигде не зафиксировано. Сейсмической активности также не было», — отметили в ЕДДС.
Наука и техника , Видео , Интерфакс , Красноярский Край
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