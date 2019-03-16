Над Сибирью заметили загадочный объект

В небе над Эвенкией в Красноярском крае был замечен летающий объект. Его заметили недалеко от поселка Тура. Объект случайно снял автомобильный видеорегистратор, сообщает «Интерфакс»

На кадрах светящийся объект проносится по небу и исчезает за горизонтом.

По данным единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по Эвенкийскому району объект действительно был замечен, однако пока неясно, что это было: метеорит или ступень от ракеты. Он мог упасть в отделенном районе и, судя по отсутствию информации о каких-либо происшествиях, не причинил никакого вреда.