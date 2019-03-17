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Lockheed Martin представила модуль будущей лунной базы 

TechCult + ещё 2 3 часа назад
Фото: TechCult.ru
Проект NASA «Gateway» предполагает создание космической станции вдали от Земли, которая станет базой для полетов в дальний космос. Это совершенно иной уровень требований к надежности и возможностям оборудования, поэтому работа начинается с многочисленных тестов и исследований. Компания Lockheed Martin построила для этих целей полноразмерную модель жилого модуля с возможностью испытания разных систем стыковки в космосе.
Часто при описании «Gateway» используют такое сравнение: если МКС — это большая примитивная баржа с туристами в тихой бухте на Гавайях, то «Gateway» — научно-исследовательский зонд посреди шторма в Северном море. Для нее придется фактически с нуля создать все интерфейсы, системы жизнеобеспечения, безопасности и т.д. Прототип от Lockheed Martin носит название «Habitat Ground Test Article» (HGTA).
За основу был взят многоцелевой логистический модуль «Donatello», предназначенный для перевозки грузов между шаттлами и прочими «космическими грузовиками», которые не могли сами стыковаться к МКС. Но теперь он представляет собой универсальную конструкцию, где каждый кубический сантиметр можно задействовать для разных задач и монтажа произвольного оборудования.
Модуль располагается в Космическом центре им. Кеннеди, сейчас его передают в распоряжение команды NASA NextSTEP. В последнюю неделю марта в HGTA заселится первая группа астронавтов-испытателей, чтобы проверить все системы в реальных условиях. Потом модуль отправят на обязательную доработку, и только после этого начнутся основные работы с целевым тестированием различных новых технологий.
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Наука и техника , Технологии
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