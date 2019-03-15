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Кабмин опроверг отмену авиасалона МАКС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кабмин опроверг сведения об отмене международного авиасалона МАКС, он пройдет в 2019 году.
Минпромторг сообщил, что МАКС в 2019 году пройдет в запланированные сроки, передает РИА «Новости».
Организатор мероприятия, компания «Авиасалон», также опровергла сведения об отмене МАКС-2019.
«Это полная глупость, подготовка идет вовсю, все распоряжения есть на официальном сайте», — сказали в офисе компании в Жуковском.
В московском офисе пояснили, что не в курсе отмены. «Мы не в курсе, авиасалон пройдет с 27 августа по 1 сентября», — пояснили там.
Ранее сообщалось, что авиасалон МАКС был отменен по решению правительства России.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) — международная аэрокосмическая выставка, проходящая с периодичностью раз в два года в городе Жуковский. Последний салон прошел в 2017 году.
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Наука и техника , Минпромторг , Компания "Авиасалон" , Авиационно-космический салон МАКС , Правительство РФ , РИА Новости
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