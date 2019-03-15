Кабмин опроверг отмену авиасалона МАКС

Кабмин опроверг сведения об отмене международного авиасалона МАКС, он пройдет в 2019 году.

«Это полная глупость, подготовка идет вовсю, все распоряжения есть на официальном сайте», — сказали в офисе компании в Жуковском.

В московском офисе пояснили, что не в курсе отмены. «Мы не в курсе, авиасалон пройдет с 27 августа по 1 сентября», — пояснили там.

Ранее сообщалось, что авиасалон МАКС был отменен по решению правительства России

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — международная аэрокосмическая выставка, проходящая с периодичностью раз в два года в городе Жуковский. Последний салон прошел в 2017 году.