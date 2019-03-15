СМИ сообщили об отмене МАКС-2019

Премьер внес изменения в перечень международных выставок военной продукции, проводимых на территории России.

О проведении МАКС в 2019 году говорилось в пятой позиции документа. В измененной версии место МАКС занял Международный военно-морской салон «МВМС-2019», который пройдет в июле в Санкт-Петербурге.

МАКС был намечен на август 2019-го. Организаторы авиасалона заявили РИА Новости, что не получали информации об отмене выставки.

МАКС проводят раз в два года в подмосковном Жуковском. Впервые авиасалон прошел в 1993 году.

Собеседники агентства заявили, что новости об отмене МАКС — «полная глупость».

«Подготовка идет вовсю, все распоряжения есть на официальном сайте», — подчеркнули они.

МАКС проводят раз в два года в подмосковном Жуковском. Впервые авиасалон прошел в 1993 году.