СМИ сообщили об отмене МАКС-2019 

В 2019 году в России не будут проводить Международный авиационно-космический салон (МАКС), крупнейшую авиавыставку страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, опубликованное на портале правовой информации.
Премьер внес изменения в перечень международных выставок военной продукции, проводимых на территории России.
О проведении МАКС в 2019 году говорилось в пятой позиции документа. В измененной версии место МАКС занял Международный военно-морской салон «МВМС-2019», который пройдет в июле в Санкт-Петербурге.
МАКС был намечен на август 2019-го. Организаторы авиасалона заявили РИА Новости, что не получали информации об отмене выставки.
МАКС проводят раз в два года в подмосковном Жуковском. Впервые авиасалон прошел в 1993 году.
Собеседники агентства заявили, что новости об отмене МАКС — «полная глупость».
«Подготовка идет вовсю, все распоряжения есть на официальном сайте», — подчеркнули они.
МАКС проводят раз в два года в подмосковном Жуковском. Впервые авиасалон прошел в 1993 году.