Кабмин отменил МАКС-2019

Российское правительство издало распоряжение об отмене международного авиационно-космического салона «МАКС» в 2019 году.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, в перечне международных выставок продукции военного назначения, которые будут проводиться в стране в 2019 году, место МАКС занял Международный военно-морской салон «МВМС-2019», который состоится в июле в Санкт-Петербурге.