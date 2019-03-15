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Кабмин отменил МАКС-2019 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российское правительство издало распоряжение об отмене международного авиационно-космического салона «МАКС» в 2019 году.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, в перечне международных выставок продукции военного назначения, которые будут проводиться в стране в 2019 году, место МАКС занял Международный военно-морской салон «МВМС-2019», который состоится в июле в Санкт-Петербурге.
Международный авиационно-космический салон (МАКС) — международная аэрокосмическая выставка, проходящая с периодичностью раз в два года в городе Жуковский, на аэродроме ЛИИ им. Громова, недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году. Последняя выставка была в 2017 году.
Организаторы выставки — Федеральное агентство по промышленности (до 2009 года), правительство Москвы (2009) и ОАО «Авиасалон».
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Наука и техника , ЛИИ им. Громова , Компания "Авиасалон" , Авиационно-космический салон МАКС , Правительство РФ , Правительство Москвы
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