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Поблизости от Солнца пробудилась опасная звезда 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ESO / L. Calçada
Ученые Манчестерского университета в Великобритании и Института радиоастрономии имени Макса Планка в Германии обнаружили, что магнетар XTE J1810-197 нарушил десятилетнее радиомолчание, что указывает на активацию неизвестных процессов в его недрах. Взрывы на подобных нейтронных звездах порождают потоки излучения, которые могут достичь Земли и вызвать сбои в космических аппаратах. Об открытии сообщает издание Science Alert.
Астрономы обнаружили, что J1810-197 начал излучать радиоволны 8 декабря 2018 года. Наблюдения за нейтронной звездой проводилось с помощью телескопа в обсерватории Джодрелл-Бэнк (Англия). В последний раз радиоизлучение от магнетара было зафиксировано в конце 2008 года, после чего объект вошел в период покоя. При этом частота вращения объекта возросла в 2,6 раз в течение 48 дней.
Кроме того, исследователи заметили колебания в профиле излучения продолжительностью 50 миллисекунд, которые, возможно, были вызваны «землетрясениями» в поверхностной коре магнетара.
J1810-197 является одним из четырех аномальных магнетаров, излучающих радиоволны. Обычно этот тип нейтронных звезд — на настоящий момент известно о 23 магнетарах — генерирует лишь высокоэнергетическую радиацию. Эмиссия радиоволн у J1810-197 была впервые замечена после мощной рентгеновской вспышки в 2003 году. Само рентгеновское излучение начало затухать в течение нескольких лет и вновь появилось в 2008 году. С момента взрыва вращение магнетара также замедлилось.
J1810-197 удален от Земли на 10-13 тысяч световых лет от Земли. Другой близкий к Солнцу магнетар — SGR 1900+14 — расположен на расстоянии 20 тысяч световых лет и произвел вспышку с достаточной энергией, чтобы вызвать в 1998 году ионизацию в верхних слоях атмосферы Земли.
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Наука и техника , Германия , Великобритания
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