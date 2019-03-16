Источник сообщил об увольнении разработчика новых российских модулей МКС

В пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что Роскосмос и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" в субботу собираются принять решение, где Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" будут окончательно готовить к отправке на МКС — в Центре Хруничева , где ведется его ремонт с 2013 года, в РКК "Энергия" или на Байконуре . МЛМ создается с 1990-х годов, но его запуск и введение в состав российского сегмента МКС постоянно откладываются. Причиной переносов стало загрязнение посторонними частицами трубопроводов топливной системы, о чем ранее официально сообщали РКК "Энергия" и Центр Хруничева. На данный момент пуск намечен на лето 2020 года, сообщил ранее Рогозин.

"С предприятия недавно ушел Сергей Савельев — руководитель проектного офиса по новым модулям МКС", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, когда именно Савельев покинул свой пост. Вопрос о преемнике еще не решен, уточнил собеседник.

В РКК "Энергия" и Роскосмосе получить комментарии не удалось.

Для завершения строительства российского сегмента МКС требуется запустить три модуля — МЛМ, Узловой модуль и Научно-энергетический модуль.

МЛМ начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, ежегодно откладывая его запуск.

В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при проведении тестирования оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие в топливе могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что в январе 2018 года баки, в которых должно храниться топливо, будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно. Весной модуль предполагалось отправить на космодром Байконур для проведения подготовки к запуску и дооснащению оборудованием.

Узловой модуль планируется запустить в 2021 году, Научно-энергетический — в 2022 году. В настоящее время изготовлен только Узловой модуль, который находится на хранении в РКК "Энергия" с 2014 года.