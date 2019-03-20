Источник: модуль «Наука» для МКС потеряет ключевую функцию после ремонта

Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" для МКС после завершения ремонта потеряет ключевую функцию, благодаря которой он мог бы стать основой Российской национальной орбитальной станции, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.

"В связи с невозможностью очистки от загрязнения штатных топливных баков модуля "Наука" принято решение заменить их топливными баками производства НПО имени Лавочкина. Однако новые баки не рассчитаны на многократное использование, они одноразовые. Таким образом, замена позволит модулю после выведения на низкую орбиту ракетой "Протон" собственным ходом добраться и пристыковаться к МКС, но баки нельзя будет дозаправлять топливом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, таким образом, МЛМ нельзя будет в случае завершения эксплуатации станции в 2024 году отделить и сделать базовым модулем Российской национальной орбитальной станции. Применение первоначальных многоразовых баков позволяло использовать его в данном качестве.

Аналогичным образом поступили при строительстве МКС — функционально-грузовой блок "Заря", копией которого является "Наука", стал базовым отсеком МКС, к которому потом стыковались остальные модули станции. В случае создания Российской национальной орбитальной станции МЛМ планировалось отстыковать от МКС вместе с узловым и научно-энергетическим модулем, а в дальнейшем расширить шлюзовым и трансформируемым модулями.

Как пояснил РИА Новости популяризатор космонавтики Филипп Терехов, идеи заменить баки на "Науке" предлагались и раньше — рассматривались варианты с укороченными баками, баками с научно-энергетического модуля или грузового корабля "Прогресс".

"Так что идея попробовать баки "Фрегата" идет уже проторенной дорогой", — пояснил он.

По словам Терехова, конструктивно замена баков на новые теоретически возможна, но предыдущие варианты плохо подходили под габариты предыдущих баков.

"А в случае "Прогресса" и "Фрегата" возникает потенциальная проблема — баки этих аппаратов не создавались для длительного использования и перезаправки. Почему проблема потенциальная? Дело в том, что можно взять баки "Фрегата" и устроить им испытания на ресурс — сколько они продержатся и что в них сломается. Сложность и объем работ по переделке их в многоразовые без таких испытаний неизвестна. Говоря простым языком, если повезет, то это можно будет сделать быстро, если нет — то нет", — сказал эксперт.

Как пояснил РИА Новости исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев , вопрос о создании новых баков еще не решен.

"Обсуждали как вариант, но в этом есть и плюсы и минусы", — сказал он.

По его словам, в случае создания новых баков требуется переделка конструкторской документации, новые испытания модуля. В то же время уже имеющиеся баки модуля очищены и можно провести их испытания.

"МЛМ не предполагалось использовать для дозаправки МКС. Не предполагалась дозаправка МЛМ, а вот чтобы делать автономную станцию, доработать нужно много", — сказал Крикалев.

Отправка на МКС российского модуля "Наука" планируется в июне 2020 года, говорится в опубликованном на сайте НАСА бюджете на 2020 финансовый год. С 2013 года отсек проходит ремонт в Центре Хруничева . По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, отсек покинет Центр Хруничева в августе этого года и будет перевезен в РКК "Энергия" для предполетных испытаний.

Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, ежегодно откладывая его запуск.

В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя — Центр Хруничева — в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что баки будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно. После этого модуль предполагалось отправить на космодром Байконур для подготовки к запуску и дооснащению оборудованием.

Узловой модуль планируется запустить в 2021 году, научно-энергетический — в 2022 году. В настоящее время изготовлен только узловой модуль, который находится на хранении в РКК "Энергия" с 2014 года.