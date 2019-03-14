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Биологи обнаружили карликовую звездную лягушку 

Вечерняя Москва + ещё 1 11 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые во время экспедиции в районе массива Западные Гаты в Индии, нашили неизвестную науке карликовую звездную лягушку.
Отмечается, что эта лягушка имеет такой же размер, как и большой палец человеческой руки. Ученые объяснили, что слово «звездная» появилась неслучайно — маленькая лягушка имеет ярко-оранжевый окрас живота и бело-голубые пятна по коричневой спине и голове. Такая цветовая гамма животным спрятаться от хищников в тропиках.
Эта лягушка практически не имеет схожих черт с другими представителями земноводных, обитающих в том же регионе. Лягушек отличают генетические признаки и строение скелета.
Ученые предполагают, что такой вид произошел от лягушки, обитавшей на территории Шри-Ланки 89 миллионов лет назад. Теперь биологи собираются тщательно изучить жизненный цикл и особенности данного вида, передает издание «Актуальные новости».
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Наука и техника , Наука , Индия
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