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Странный предмет обнаружили на Марсе 

News.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: News.ru
Предмет неизвестного происхождения, предположительно металлический, обнаружили на поверхности Марса. На кадр обратил внимание автор YouTube канала secureteam10. По его мнению, находка может являться обломком космического корабля исчезнувшей цивилизации. Деталь сфотографировал марсоход
Блогер уверен, что Красная планета раньше была похожей на Землю, но радиация сделала её непригодной для существования разумных существ. Заявление частично совпадает с мнением учёных, считающих, что Марс когда-то являлся «живой» планетой.
«Разве это не похоже на кусок металла от чего-то?», — поделился соображениями автор обзора на YouTube.
Ранее News.ru сообщал, что вокруг планет Венеры и Меркурия обнаружены крупные пылевые кольца и мелкие астероиды. Авторы исследования утверждают, что скопления являются остатками газового облака, породившего Солнечную систему.
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