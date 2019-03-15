В «Яндекс. Станции» появилось радио

Функция прослушивания радио появилась у "умных" колонок "Яндекс. Станция", Irbis A и Dexp Smartbox. Об этом сообщила компания "Яндекс".

Отмечается, что для включения радиостанции можно будет использовать голосовой помощник "Алиса". "Если не называть конкретную станцию, "Алиса" выберет ее сама или включит ту, которую человек слушал раньше", — отмечается в сообщении "Яндекса" . Голосовой помощник также может ответить на вопрос, какие станции у нее есть.

Если попросить "Алису" влючить "следующую" или "предыдущую", она найдет ближайщую станцию по частоте.

"Яндекс. Станция" — домашняя мультимедиа-платформа с голосовым помощником "Алиса", которая поступила в продажу летом 2018 года. Среди основных функций: ответы на вопросы, поиск информации в интернете, воспроизведение музыки через сервис "Яндекс. Музыка". Также устройство можно подключить к телевизору, монитору или проектору и управлять просмотром видео из онлайн-кинотеатров и сети. В ноябре 2018 года "Яндекс" представил две бюджетных колонки, оснащенных "Алисой", производителями выступили компании Irbis и Dexp.