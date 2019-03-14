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«Лаборатория Касперского» нашла уязвимость в Windows 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
"Лаборатория Касперского" нашла неизвестную ранее уязвимость в графической подсистеме Windows, из-за которой злоумышленники могли получать полный контроль над атакуемым компьютером. Об этом компания сообщила 13 марта в своем пресс-релизе.
"Данная уязвимость позволяет злоумышленникам получить доступ к сети или устройству жертвы. Для ее использования был написан эксплойт, нацеленный на 8-ю и 10-ю версии Windows", — отмечается в сообщении.
Отмечается, что речь идет уже о четвертой уязвимости нулевого дня, которую обнаружила "Лаборатория Касперского".
Все сведения об уязвимости передали в Microsoft. Компания уже выпустила патч для исправления ошибки.
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Наука и техника , Интернет , Лаборатория Касперского , Microsoft
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