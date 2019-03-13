Древнюю Землю сравнили с адом

Ученые из Университета Мюнстера в Германии установили, что ранняя Земля была "адским местом", в котором бурлили раскаленные фрагменты космических тел.

Как сообщает Live Science, исследование провела группа под руководством геофизика Кристиана Мааса. Оно показало, что Земля на ранней стадии своего формирования, вероятно, была покрыта океаном из расплавленной магмы.

Это стало следствием удара — столкновения с неизвестным космическим телом размером с Марс, в результате которого, как считается, образовалась Луна. Мощность столкновения была такой, что она буквально превратила всю поверхность Земли в океан расплавленной магмы. Причем его глубина составляла несколько тысяч километров.

Исследователи установили, что быстрое вращение нашей планеты, возможно, помогло охладить этот океан. Минералы в нем кристаллизовались, и постепенно магматический океан затвердел. Все эти процессы начались около 4,5 миллиарда лет назад вскоре после образования Земли.

"Очень важно узнать, как выглядел этот магматический океан, — говорит Кристиан Маас. — Его охлаждение "подготовило почву" для всей геологии, включая тектонику плит и современную многослойную структуру планеты".

К слову, Маас и его команда в лаборатории успешно смоделировали условия кристаллизации силиката — минерала, наиболее распространенного в земной коре.

Эксперимент позволил подсчитать, что кристаллизация и оседание минералов в магматическом океане происходили в течение длительного периода времени — от тысячи до миллиона лет в разных частях планеты.