Восточный будет запускать корабли к МКС 

Открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2» с космодрома Восточный, которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых кораблей на орбиту Международной космической станции (МКС). Корабли к МКС до сих пор запускали только с «Байконура».
Запуски с Восточного начнутся после модернизации технического и стартового комплекса. Об этом говорится в документе компании «Альфа Страхование», которая является одним из страховщиков российских космических запусков и спутников, сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2» на орбиту с наклонением 51 градус к экватору, на которой летает МКС. Районами падения отделяющихся частей ракет станут Хабаровский край и Охотское море.
В документе также сообщается об открытии трассы и для выведения на орбиту с наклонением 64 градуса к экватору навигационных спутников «Глонасс». Районами падения частей ракет в этом случае будут Хабаровский край и Магаданская область.
Ранее News.ru сообщал, что премьер-министр Дмитрий Медведев остался недоволен темпами работы космической отрасли. В пример он поставил космодром Восточный, который к 2021 году не будет готов к запуску тяжелых ракет. По словам Медведева, нужно заканчивать с «прожектерством» в вопросах космоса, меньше говорить и больше делать.