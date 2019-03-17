Восточный будет запускать корабли к МКС

Открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2» с космодрома Восточный, которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых кораблей на орбиту Международной космической станции (МКС). Корабли к МКС до сих пор запускали только с «Байконура».

Запуски с Восточного начнутся после модернизации технического и стартового комплекса. Об этом говорится в документе компании «Альфа Страхование», которая является одним из страховщиков российских космических запусков и спутников, сообщает РИА Новости

Агентство отмечает, что открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2» на орбиту с наклонением 51 градус к экватору, на которой летает МКС. Районами падения отделяющихся частей ракет станут Хабаровский край и Охотское море.

В документе также сообщается об открытии трассы и для выведения на орбиту с наклонением 64 градуса к экватору навигационных спутников «Глонасс». Районами падения частей ракет в этом случае будут Хабаровский край и Магаданская область.