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Опубликованы последние снимки марсохода Opportunity 

Популярная механика 1 час назад
Фото: NASA
Недавно NASA оставило попытки связаться с марсоходом Opportunity, контакт с которым был потерян в начале лета прошлого года в связи с началом мощного пылевого шторма. Теперь же агентство опубликовало последние снимки, отправленные аппаратом на Землю.
В прошлом месяце NASA объявило, что миссия ровера Opportunity официально подошла к концу: агентство оставило попытки связаться с аппаратом, переставшим выходить на связь в начале лета 2018 года. Теперь же NASA опубликовало финальные снимки, присланные марсоходом; кроме того, агентство поделилось 360-градусной панорамой Долины Стойкости (Perseverance Valley) — места, где аппарат завершил свою почти 15-летнюю работу на Красной планете. Панорама составлена из 354 снимков, сделанных панорамной камерой ровера в период между 13 мая и 10 июня.
Самые же последние снимки, сделанные Opportunity, далеко не так "красивы", как панорама. На них небо уже заволокло пылью, а Солнце выглядит как тусклая крохотная точка приблизительно в центре.
Марсоход Opportunity был запущен NASA в июле 2003 года. Посадку на поверхность Красной планеты аппарат совершил в январе 2004 году.
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Наука и техника , Технологии , NASA
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