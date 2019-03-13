Опубликованы последние снимки марсохода Opportunity

Недавно NASA оставило попытки связаться с марсоходом Opportunity, контакт с которым был потерян в начале лета прошлого года в связи с началом мощного пылевого шторма. Теперь же агентство опубликовало последние снимки, отправленные аппаратом на Землю.

В прошлом месяце NASA объявило, что миссия ровера Opportunity официально подошла к концу: агентство оставило попытки связаться с аппаратом, переставшим выходить на связь в начале лета 2018 года. Теперь же NASA опубликовало финальные снимки, присланные марсоходом; кроме того, агентство поделилось 360-градусной панорамой Долины Стойкости (Perseverance Valley) — места, где аппарат завершил свою почти 15-летнюю работу на Красной планете. Панорама составлена из 354 снимков, сделанных панорамной камерой ровера в период между 13 мая и 10 июня.

Самые же последние снимки, сделанные Opportunity, далеко не так "красивы", как панорама. На них небо уже заволокло пылью, а Солнце выглядит как тусклая крохотная точка приблизительно в центре.

Марсоход Opportunity был запущен NASA в июле 2003 года. Посадку на поверхность Красной планеты аппарат совершил в январе 2004 году.