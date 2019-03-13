У Венеры и Юпитера нашли огромные пылевые кольца

Специалисты из Исследовательской лаборатории ВМФ США провели исследование, в ходе которого выяснили, что у Меркурия есть кольцо пыли, а у Венеры — группа собственных астероидов.

Ученые пояснили, что кольцо Меркурия и мелкие астероиды у Венеры — это остатки газопылевого облака, из которого образовалась Солнечная система.

Чтобы сделать это открытие специалисты использовали данные пары спутников-близнецов STEREO, ведущих наблюдения за Солнцем. Ученые пояснили, что для исследования они разработали модель, описывающую движения пыли в окрестностях Солнца. Она и показала, что вдоль орбиты Меркурия скопилось пылевое кольцо плотностью примерно на пять процентов выше, чем соседние области.

Расчеты показались нам невероятными. Меркурий находится близко к Солнцу, из-за чего, казалось бы, не может удерживать собственное кольцо пыли. Тем не менее кольцо наблюдается на всем протяжении орбиты. По нашим оценкам, ширина кольца достигает более 4800 километров, намного превышая диаметр самого Меркурия, — пояснили авторы исследования.

Вторая группа ученых под руководством Марка Кюхнер и Петра Покорны изучала пылевое кольцо Венеры. Оказалось, что кольцо гораздо больше меркурианского, достигая 25 миллионов километров высоты и девяти миллионов километров ширины, а плотностью превышая окружающие области на 10%.

Астрономы напомнили, что о венерианском кольце ученые говорили еще в 2007 году, когда заметили первые его признаки.

Предполагается, что облако у Венеры состоит из обломков непрерывно сталкивающихся тел из пояса астероидов. Но ученые посчитали, что при существовании такого облака притяжение Земли должно было бы забирать поток пыли от пояса астероидов, не позволяя ему достигать венерианской орбиты.

Тогда специалисты предположили о другом происхождении венерианской пыли.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что на орбите Венеры есть собственный источник пыли и «местные» астероиды, которые вращаются вокруг Солнца совместно с планетой.

Мы предполагаем, что это могут быть крупные фрагменты, оставшиеся еще со времени формирования Венеры. Моделирование показало, что если на ее орбите 4,5 миллиарда лет назад находилось хотя бы 10 тысяч таких астероидов, то к сегодняшнему дню их могло остаться порядка 800, — заключили исследователи.