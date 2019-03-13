«Роскосмос» опроверг данные о разработке «антигравитационного двигателя»

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что "Роскосмос" сформировал техническое задание на разработку "квантового двигателя", опровергающего законы физики. Изобретатель Владимир Леонов якобы создал новую физическую теорию, позволяющую брать энергию из квантов гравитационного поля.

"Дмитрий Олегович прямого поручения по разработке антигравитационного двигателя не давал. Информация не соответствует действительности в том виде, в котором она была озвучена. Личность Леонова для нас известная, он неоднократно к нам обращался с идеей внедрить инновационный антигравитационный двигатель, созданный на основе той теории, которую он, как декларирует, разработал. Некая теория суперобъединения. Нами действительно сформировано техническое задание, но не на разработку антигравитационного двигателя, как пишут СМИ, а на экспериментальную проверку достоверности тех явлений, о которых заявляет автор", — сказал Блошенко.

По его словам, впервые Леонов обратился в "Роскосмос" несколько лет назад, и было принято решение проверить достоверность той информации, которую высказывает изобретатель.

"Мы знаем позицию РАН по этому вопросу и разделяем ее сдержанность по поводу того, что Леонов разработал некую теорию суперобъединения, которая в корне меняет все существующие на сегодняшний день теории. Некий аналог теории струн. В то же время мы понимаем, что тот, кто первый научится квантовать гравитационное поле, без всяких сомнений заслуживает Нобелевскую премию", — рассказал Блошенко.

Он напомнил, что даже к устоявшейся планетарной модели атома первоначально у ученых было скептическое отношение, поэтому нельзя сразу априори отвергать новые теории.

Для проверки заявляемых автором эффектов, "Роскосмос" несколько лет назад предложил изобретателю предоставить экспериментальные образцы, работу которых можно было бы проверить в научных лабораториях.

"Мы даем на откуп РАН вопрос о научности или лженаучности теории, а с нашей стороны хотели бы получить подтверждение тех прикладных эффектов, о которых заявляет автор, по тем методикам, которые мы считаем достоверными и которые позволяют учитывать погрешность измерения и внешние факторы", — сказал советник по науке.

Для этого госкорпорация готова предоставить свою экспериментальную базу, если разработчик принесет на тестирование некий образец оборудования.

Однако, отметили в госкорпорации, на предложение о тестировании оборудования Леонов не отвечает уже несколько лет. Вопросы сумм, необходимых на проведение испытаний, не обсуждались, пояснил собеседник агентства.