НАСА показало духовника «Роскосмоса»

Фотограф НАСА Билл Ингаллс сделал снимок духовника «Роскосмоса» отца Сергия. Изображение доступно на странице американского космического агентства на Flickr.

«Российский православный священник отец Сергий позирует фотографу в ожидании поезда, который доставит ракету "Союз ФГ" к стартовой площадке, во вторник, 12 марта 2019 года, на космодроме Байконур в Казахстане. Члены экипажа 59-й экспедиции Ник Хейг и Кристина Кох из НАСА вместе с Алексеем Овчининым из "Роскосмоса" отправятся 14 марта по американскому времени на космическом корабле "Союз МС-12" с космодрома Байконур для полугодовой миссии на Международной космической станции», — говорится в подписи к снимку.

В комментарии к снимку пользователь Timur Galimzyanov отметил, что священник «удостоен звания заслуженного испытателя космодрома и заслуженного испытателя космической техники. Отец Сергей является членом государственной комиссии, которая утверждает международные экипажи для полета на МКС».

В марте 2019 года сообщалось, что «Роскосмос» заинтересовался «антигравитационным двигателем».

В сентябре 2017 года Билл Ингаллс сфотографировал отца Сергия с кадилом, благословляющего для удачного запуска ракету с кораблем «Союз МС-06».

С 1997 года большинство пусков российских носителей на космодроме Байконур освящает настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца города Байконур (Казахстан) протоиерей Сергей Бычков.