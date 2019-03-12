Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдены останки неизвестного предка человека 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: National Academy of Sciences
Антропологи обнаружили зубы вымершего вида обезьяны, обитавшей на северо-западе Кении 22 миллиона лет назад. Находка позволила заполнить пробел в эволюционной истории приматов, включая людей, а также предположить, какие условия могли привести к формированию зубов современного типа у обезьян и человека. Об том сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи провели раскопки в Западной Тургане — африканском регионе, который характеризуется наличием большого количества ископаемых, охватывающих период с 19 до 25 миллионов лет назад. В то время здесь находились леса, населенные различными видами животных, включая обезьян. Ученые обнаружили окаменелости, в том числе останки рептилий и млекопитающих, в частности, слонов.
Зубы, принадлежащие неизвестной обезьяне, обладают рядом примитивных особенностей, которые позволили отнести ее к новому виду исчезнувших приматов, названному Alophia metios. Так, у моляров отсутствовали лофы — гребни на жевательной поверхности зубов.
Из-за этого признака некоторые ученые поначалу предположили, что были найдены останки свиньи, а не обезьяны. Рацион питания алофии должен был включать твердые фрукты, семена и орехи. Исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой включение листьев в диету, произошедшее позднее, привело к развитию зубов у приматов, в том числе человека.
По своему возрасту окаменелости заняли место между ранее обнаруженным зубом с возрастом в 19 миллионов лет, найденным в Уганде, и зубом из Танзании, датированным 25 миллионами лет.
Последние новости
В Кремле порассуждали о кровной мести чеченцев Россия отказалась отдавать Курилы Кремль отреагировал на возможный бойкот со стороны США
Комментарии
Наука и техника , Наука , Технологии , Кения
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
«Роскосмос» опубликовал видео ракетного двигателя РД-171МВ
Наука и техника Технологии
Порошенко продал часть Украины за томос об автокефалии
В мире Украина
Вторую девочку-маугли обнаружили в московском регионе
Происшествия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Статьи
«Вовремя смыться»: сбежавшего Порошенко высмеяли в соцсетях
В мире
Пока вы спали: «Нафтогаз» обрушился на Германию и РФ
Общество
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
Миллионера из списка Forbes обокрали в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение